Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition a confronto con l'originale in un video che mostra le differenze

Con l'uscita ormai prossima, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition è stato messo a confronto con l'originale in un video creato da NintendoLife, che aiuta a vedere le tante differenze che contraddistinguono la nuova versione, la quale rappresenta un'operazione di rimasterizzazione piuttosto profonda.

L'originale era già un titolo caratterizzato da una grafica notevole per l'epoca, ma questa ha subito diversi rimaneggiamenti in questa Definitive Edition che portano il gioco ad essere al passo coi tempi, o quasi, presentando un'operazione che si pone tra la remaster e il remake, in maniera simile a quanto abbiamo visto anche con Metroid Prime Remastered su Switch.

Sono tanti gli aspetti su cui Monolith ha lavorato in questa riedizione e molti di questi vengono analizzati nel video visibile qui sotto, mentre ricordiamo che Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition sarà disponibile dal 20 marzo su Nintendo Switch.