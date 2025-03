Assassin's Creed Shadows e Xenoblade Chronicles X conquistano la classifica UK, crolla Monster Hunter Wilds

Come ogni lunedì è arrivata la classifica dei giochi in formato retail più venduti del Regno Unito. Come prevedibile Assassin's Creed Shadows ha conquistato la prima posizione nella settimana di debutto.

Molto bene anche Xenoblade: Chronicles X: Definitive Edition che si è posizionato al secondo posto, un risultato per nulla scontato trattandosi di una remaster e di un genere di nicchia come quello degli JRPG. Chiude il podio Astro Bot, che è salito di un paio di posizioni rispetto alla scorsa settimana.