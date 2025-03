Un Film Minecraft non vuole canonizzare la storia del gioco, afferma il regista

Un Film Minecraft non è canonico, ossia non mira a stabilire un canone narrativo di Minecraft, che di fatto non esiste. Minecraft è un gioco sandbox che può essere giocato come si vuole, dettaglio che il film ha considerato attentamente, stando alle parole di Mary Parent, presidente di produzione di Legendary Entertainment.

"Lo abbiamo chiamato Un Film Minecraft perché rispettiamo il fatto che il gioco non ha una storia vera e propria." "Non siamo la storia ufficiale", ha aggiunto il regista del film Jared Hess. "Non stiamo canonizzando nulla. Siamo solo una di un miliardo di storie."