Un Film Minecraft ha la sua mod ufficiale per Minecraft ed è gratis

Nemmeno a dirlo, a poche settimane dall'arrivo nei cinema di Un Film Minecraft è stata pubblicata una mod ufficiale per Minecraft, che aggiunge dei contenuti al gioco in tema con il film. La parte migliore è che è completamente gratuita, quindi non dovrete spendere minecoin per averla. È stata sviluppata da Spark Universe, modder già famoso per alcune mod apprezzatissime come Monster++, Star Wars: Path of the Jedi e RealismCraft.