Google Pixel 9 in offerta su Amazon: sconto del 30% sullo smartphone AI di ultima generazione

Se stai cercando uno smartphone Android con le migliori tecnologie AI e un comparto fotografico all'avanguardia, il Google Pixel 9 è ora in offerta su Amazon a 629€, con un risparmio di ben 270€ rispetto al prezzo consigliato di 899€. Puoi trovarlo cliccando su questo link o sul bottone qui sotto. Questa promozione è venduta e spedita direttamente da Amazon, con la possibilità di reso gratuito entro 14 giorni. Si tratta di uno dei prezzi più bassi visti per il Google Pixel 9, quindi è un'ottima occasione per chi desidera uno smartphone premium a un prezzo ridotto.