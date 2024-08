Google Pixel 9, la recensione dello smartphone Android più equilibrato

Questo trend è destinato a consolidarsi ulteriormente con la serie Pixel 9, che accanto al modello "liscio" affianca stavolta ben due versioni Pro, con il top di gamma XL che abbiamo recensito proprio in questi giorni . Dedicheremo quindi le prossime righe al Pixel 9, la versione più economica (se così si può dire) per capire quali siano le differenze sostanziali rispetto ai fratelli maggiori e, di conseguenza, per valutare quando scegliere l'uno rispetto all'altro. Passiamo al sodo e buttiamoci subito a capofitto nella nostra recensione del Google Pixel 9 .

La memoria di archiviazione è invece in due formati, 128 e 256 GB UFS 3.1 ; si sarebbe potuto fare decisamente qualcosa di più sotto questo punto di vista dato il prezzo di listino, scegliendo le più performanti UFS 4.0 (che però non sono disponibili nel taglio da 128 GB), ma va detto che nell'uso quotidiano standard è complicato percepire le differenze. Ad ogni modo è un elemento che stride un po' a fronte del listino dei nuovi Pixel 9, ancora di più sulle versioni Pro. La connettività è ampia con 5G, GPS, NFC, Wi-Fi 7, e Bluetooth 5.3, mentre la confezione di carta riciclata aggiunge soltanto il cavo USB-C.

Ma Google ha sempre dichiarato che non era affatto questo l'obiettivo del Tensor G4, e più in generale della sua filosofia per quanto riguarda i SoC, che al contrario sono ottimizzati per l'efficienza nell'uso quotidiano, la reattività, il consumo energetico e ovviamente l'IA. Da segnalare poi la nuova GPU Mali-G715 MC7 e il modem Exynos 5400. La RAM è presente nell'unico taglio da 12 GB LPDDR5X , un quantitativo notevole per rispondere alle necessità (di nuovo) dell'intelligenza artificiale. Entrambi i Pixel 9 Pro salgono addirittura a 16 GB, anche se toccare con mano la differenza all'atto pratico non è facile.

A livello tecnico, come è lecito attendersi, ci sono diversi miglioramenti rispetto all'anno scorso. A partire dal SoC, il cuore pulsante della gamma Pixel 9, che è costituito dal nuovo Tensor G4 e che è lo stesso identico su tutti i modelli della serie, sia sul "liscio" che sui Pro: un chip octa-core con processo produttivo a 4 nm. Anche in questa occasione la produzione è stata affidata a Samsung, ed esistono diverse similitudini con l'Exynos 2400, ma anche molte differenze a partire dalla configurazione dei core della GPU, la progettazione della stessa componente video e la presenza di un coprocessore NPU dedicato alla gestione dei processi legati all'intelligenza artificiale. In termini di forza bruta, e lo approfondiremo più avanti, l'Exynos 2400 è sostanzialmente superiore, perlomeno nei risultati dei benchmark.

Il frame è in alluminio opaco, non lucido come sui 9 Pro: a nostro parere il risultato è più gradevole sul 9 liscio, ma si tratta di valutazioni soggettive. Nessuna sorpresa sul versante tasti e connettori. I colori disponibili sono Rosa Peonia, Verde Matcha, Grigio Creta e Nero Ossidiana.

La forma della scocca è ora più squadrata, a mattoncino con gli angoli curvi, con un design all flat molto somigliante ad iPhone tanto per capirci. Su entrambi i lati c'è uno strato di Gorilla Glass Victus 2 e il retro è lucido e liscio, elegante ma molto soggetto a trattenere le impronte, soprattutto nel colore nero oggetto della nostra prova. In compenso la presa è salda e non scivolosa, anche senza cover.

Il design di Pixel 9, pur in linea di continuità con il passato, porta con sé alcune differenze che permettono di contraddistinguere in maniera piuttosto evidente quest'ultimo modello. A partire dalle dimensioni: se il Pixel 8 era identificato come uno smartphone compatto, quest'anno le misure sono state leggermente incrementate , coinvolgendo ovviamente anche lo schermo che ora tocca i 6,3 pollici anzichè i 6,2", su un corpo di 152.8 x 72 x 8.5 mm e 198 grammi di peso.

Chiusa la parentesi, si tratta comunque di un ottimo pannello , davvero molto luminoso, tra i più brillanti della categoria e leggibilissimo in ogni condizione di luce; considerate che lo abbiamo usato durante questo caldissimo agosto, quindi sotto un sole parecchio aggressivo. I colori sono belli saturi e la definizione è ampiamente più che sufficiente pur non raggiungendo i valori dei modelli Pro. Sono supportati HDR10 and HDR10+, la certificazione Widevine L1 ma non Dolby Vision.

Lo schermo di Pixel 9 è un OLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD 1080 x 2424 da 422 PPI e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. La luminosità dichiarata massima è di ben 2700 nit. Si tratta di un pannello che Google chiama "Actua", a differenza del "Super Actua" dei modelli Pro; questi ultimi sono migliori sotto diversi punti di vista, potendo contare su una risoluzione e luminosità maggiori e sulla tecnologia LTPO, assente invece sul Pixel 9 liscio. Ciò significa che la frequenza di aggiornamento non è dinamica 1-120 Hz ma può passare solo a 60 o 120 Hz , rendendolo quindi meno efficiente a livello energetico quando ad esempio si utilizza l'Always on Display.

Fotocamera

Fin dall'esordio della serie Pixel di Google, la componente fotografica è sempre stata centrale nell'esperienza: in passato proprio questi smartphone venivano presi come punto di riferimento per le capacità di un software raffinato di ottimizzare gli scatti e migliorare la resa finale anche con sensori non di altissima fascia. Nel corso degli ultimi anni la competizione nel settore si è fatta sempre più serrata e molti altri produttori hanno saputo ottenere eccellenti risultati in questo ambito; contemporaneamente, per certi versi si è raggiunta una sorta di plateau nel campo dei miglioramenti tecnici, e la nuova tendenza del mercato legata all'intelligenza artificiale ha messo in secondo piano la corsa al progresso pura e semplice.

Google Pixel 9 rinuncia al teleobiettivo rispetto ai modelli Pro

Tutto questo preambolo per segnalare come la componente fotografica in termini squisitamente tecnici sia senza dubbio molto importante sui nuovi Pixel 9, ma non "così tanto" importante. Lo si capisce dal fatto che entrambi i sensori presenti sul Pixel 9 liscio, la principale e la ultrawide, sono gli stessi dei Pro, con questi ultimi che aggiungono esclusivamente un terzo teleobiettivo come elemento distintivo. Buona parte dell'esperienza d'uso e dei risultati degli scatti sono quindi del tutto assimilabili sull'intera linea di prodotti.

Parlando di numeri, la doppia camera posteriore di Pixel 9 può contare su una principale da 50 MP 1/1.31" e una grandangolare da 48 MP 1/2.55". I risultati degli scatti sono quindi praticamente gli stessi che abbiamo descritto nella recensione del Pixel 9 Pro, con foto ricche di dettagli, con un'ottima definizione e una riproduzione dei colori vivida, sebbene leggermente troppo carica rispetto alle tonalità naturali. Si nota poi una certa aggressività nel lavoro del software in alcuni dettagli, ma ciò nonostante Pixel 9 resta uno smartphone estremamente soddisfacente sotto questo punto di vista.

La componente fotografica è raccolta in una fascia ora molto più sporgente e che non attraversa più il telefono da parte a parte

Come già detto rispetto alla proposta dei Pixel 9 Pro manca il teleobiettivo, ma se questo rappresenta un problema più o meno grande lo deve stabilire il potenziale acquirente finale. Inoltre è assente la modalità Pro nell'app della fotocamera, e quindi non si può scattare a 50 MP; non esattamente un dramma, insomma.

La selfie camera resta invece da 10.5 MP, quindi sulla carta lontana dai 48 MP dei Pro; rispetto al Pixel 8 guadagna però l'autofocus, e in ogni caso i risultati sono molto buoni, del tutto adeguati al contesto di utilizzo.

I video possono raggiungere i 4K a 60 FPS con tutte le camere, sia le posteriori che la frontale. I Pixel 9 Pro al contrario arrivano fino a 8K ma, di nuovo, non crediamo sia un grosso elemento di vantaggio per la maggior parte del pubblico. La camera principale può contare sulla stabilizzazione ottica. La resa delle riprese è molto buona, sebbene con qualche critica sul contrasto e la nitidezza; molto probabilmente ci sarà spazio per ulteriori miglioramenti futuri attraverso gli aggiornamenti.

Dei tanti strumenti legati all'editing delle foto abbiamo già parlato nel pezzo su Pixel 9 Pro, e sostanzialmente la faccenda è la stessa. Anche qua ci sono delle novità rispetto al passato più recente e c'è l'integrazione con alcune funzioni legate all'intelligenza artificiale, ma è inevitabile trovare in molte di esse più che altro una chiave ludica, una sorta di divertissement, destinata ad esaurirsi in maniera proporzionale al vostro interesse per questo tipo di attività.

Va inoltre sottolineato come alcuni strumenti richiedano, al momento, l'uso di comandi in inglese, allontanando chi ha poca o nessuna familiarità con la lingua d'Albione: è il caso del Magic Editor, che consente di sostituire, aggiungere e modificare elementi della foto con comandi testuali.

La foto originale del nostro gatto

E quella in cui abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di aggiungere un topo

Delle funzioni poi sono escluse dal Pixel 9 soltanto per motivi di differenziazione dai Pro, non certo per capacità inferiori: per esempio Zoom Enhance, lo strumento che consente di eseguire uno zoom di una piccola porzione di una foto lasciando poi al telefono il compito di migliorarne la resa e la definizione, è assente su Pixel 9, ma presente ovviamente sul 9 Pro e anche sull'8 Pro.

Trova invece spazio anche qui la nuova feature "Aggiungimi", che consente in pratica di scattare una prima foto a una persona o un gruppo di persone e aggiungere poi successivamente un altro soggetto, che farà parte della composizione in maniera piuttosto naturale. Si tratta di una modalità carina, ma che nella nostra esperienza non ha mancato di produrre errori (soprattutto braccia che scompaiono) o risultati comunque non totalmente soddisfacenti. Difficilmente la userete più di qualche volta.