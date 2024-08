È ufficiale, ormai i TV MiniLED vendono più degli OLED; Samsung e Sony cedono terreno ai TV cinesi

Il mercato dei TV premium (Advanced TV), come gli OLED e i MiniLED, sta vivendo una fase di forte crescita, trainata proprio dai TV MiniLED. Questi dispositivi, caratterizzati da una maggiore luminosità e contrasto, oltre che dimensioni generose, stanno guadagnando popolarità costante tra i consumatori ormai da diversi mesi.

Ebbene, secondo il recente rapporto di DSCC, nel secondo trimestre del 2024 le spedizioni di TV MiniLED hanno superato per la prima volta quelle dei TV OLED. Questo successo è principalmente attribuibile ai marchi cinesi, come TCL e Hisense, che hanno aumentato la loro quota di mercato grazie a prezzi aggressivi e promozioni.

Samsung, che fino a poco tempo fa dominava il segmento dei TV premium, ha invece registrato una diminuzione delle vendite. La società ha perso terreno rispetto ai concorrenti cinesi, sia in termini di unità vendute che di ricavi.

Spedizioni di TV OLED e MiniLED, 2022-2024

Andando più nello specifico, le spedizioni di TV premium sono cresciute del 44% anno su anno nel secondo trimestre del 2024. Le spedizioni di TV OLED sono aumentate del 21% anno su anno, mentre le spedizioni di TV LCD avanzate sono aumentate del 52% anno su anno. I ricavi dei TV premium sono aumentati del 28% anno su anno, il secondo trimestre consecutivo di aumenti dopo otto trimestri di cali anno su anno nel 2022 e nel 2023. I ricavi dei TV OLED sono aumentati del 5% anno su anno, mentre i ricavi dei TV LCD avanzate sono aumentati del 41% anno su anno poiché l'aumento delle unità e un mix più ricco hanno superato i cali dei prezzi.

Le spedizioni totali di TV MiniLED nel secondo trimestre del 2024 sono aumentate del 68% anno su anno e i ricavi del 60% anno su anno. Le spedizioni di TV OLED sono aumentate del 21% anno su anno e i ricavi del 5% anno su anno. Per la prima volta, i TV MiniLED hanno superato le OLED sia nelle spedizioni che nei ricavi, con le MiniLED che hanno conquistato il 54% di quota in entrambe le categorie e le OLED il 46%, un capovolgimento rispetto a un anno fa quando i numeri erano invertiti.

Spedizioni di TV Avanzate per Marca, 2023-2024

Nel secondo trimestre del 2024, Hisense ha superato LG per diventare il secondo produttore di TV avanzate al mondo. TCL, un altro marchio cinese, ha anch'esso registrato una forte crescita, superando Samsung nel segmento dei TV MiniLED. Il successo dei marchi cinesi è dovuto anche alla crescente domanda nel mercato interno, ma anche alla loro espansione in altre regioni, come l'Europa occidentale e il Nord America, e all'aumento della produzione tramite l'acquisizione di impianti LCD dai concorrenti, come l'ultima fabbrica di LG acquistata da TCL.