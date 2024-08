Anche LG dice addio ai pannelli LCD: sta vendendo l'ultima fabbrica a TCL

TCL Group ha annunciato di essere l'offerente prioritario per l'acquisizione dello stabilimento LG Display a Guangzhou. TCL CSOT, la sua sussidiaria, inizierà le trattative esclusive con LG Display per finalizzare l'operazione. Secondo le previsioni di TrendForce, questa acquisizione potrebbe aumentare significativamente l'influenza di TCL CSOT sul mercato, portando la quota di mercato combinata dei primi tre produttori cinesi di pannelli LCD per TV a quasi il 70%.

L'acquisizione dello stabilimento di LG Display a Guangzhou permetterà a TCL CSOT di accelerare la produzione di pannelli TV di grandi dimensioni, in linea con la strategia di TCL di espandere la propria quota di mercato sfruttando le risorse aggiuntive acquisite attraverso questa operazione.

LG OLED evo C3 con sound bar

TrendForce prevede che la chiusura della linea di produzione Gen10 di Sharp nel 2025, insieme all'integrazione dell'acquisizione dello stabilimento di LG Display da parte di TCL CSOT, contribuirà a una riorganizzazione del settore nel prossimo anno. La decisione di LG Display di vendere il suo stabilimento di Guangzhou è in parte motivata dalle pressioni finanziarie che stanno influenzando i suoi investimenti nel mercato OLED. La vendita dovrebbe fornire a LG Display il capitale necessario per riorientare i propri investimenti e soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti chiave.

LG Display sta valutando l'opzione di abbandonare il mercato LCD per concentrarsi sulla produzione di pannelli OLED ormai da diversi mesi, tanto che i primi report erano arrivati già a maggio. Nel 2021, anche Samsung ha venduto il suo impianto di produzione di pannelli LCD a Suzhou, in Cina, a TCL per 1,08 miliardi di dollari. LG Display, da parte sua, ha interrotto la produzione di pannelli LCD in Corea nel 2022.

Le aziende coreane mantengono invece un forte vantaggio competitivo nel mercato OLED, rappresentando il 74,2% delle vendite globali di OLED nel 2023, secondo la Korea Display Industry Association. Nel segmento dei pannelli OLED di grandi dimensioni, come quelli per televisori, le aziende coreane hanno detenuto il 96,1% delle vendite globali nel 2023.

