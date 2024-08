Pocket Pair può creare un gioco “più grande di un AAA” grazie a Palword, ma preferisce progetti più contenuti

In una recente intervista Takuro Mizobe, il CEO di Pocket Pair, ha affermato che lo studio potrebbe benissimo realizzare un gioco che va oltre le ambizioni dei tripla A e con un budget faraonico , il tutto grazie alle decine di milioni di copie vendute da Palworld . Tuttavia, lo studio al momento preferisce concentrarsi su progetti più contenuti sia come scala che come costi.

Le parole del CEO di Palworld

Come spiegato Mizobe, in passato Pocket Pair realizzava il suo prossimo progetto usando i ricavi del precedente titolo pubblicato. Ad esempio, Palworld è stato creato grazie agli incassi di Craftopia, che a sua volta ha beneficiato dei ricavi di Overdungeon. Seguendo questo modus operandi, logicamente il prossimo gioco potrebbe vantare un budget da 70 milioni di dollari o più, ma lo studio preferisce concentrarsi su progetti più piccoli sia .

Degli adorabili Pal di Palword

"Guardando alle tendenze globali dei giochi AAA, è diventato difficile sviluppare un gioco con un grande team e assicurarsi che diventi un successo", ha spiegato Mizobe in un'intervista con Game*Spark, aggiungendo che grazie ai nuovi motori grafici e l'attuale situazione dell'industria, gli sviluppatori possono creare "giochi ottimi e che possono avere successo globale" senza essere progetti su larga scala. Del resto Palworld lo conferma.

"Anche se non ne parliamo pubblicamente, le vendite di Palworld si aggirano sulle decine di miliardi di yen (circa 70 milioni di dollari). Se dovessimo sviluppare il nostro prossimo gioco basandoci su questi proventi, come abbiamo fatto in passato, non solo la scala andrebbe oltre la AAA, ma non saremmo in grado di tenere il passo in termini di maturità della nostra organizzazione, o meglio, non siamo affatto strutturati per una cosa del genere", ha aggiunto Mizobe.

"Inoltre, se mi chiedete se c'è un gioco che vorrei realizzare con un budget così enorme, non c'è. Voglio portare avanti idee interessanti come accade con i giochi indie".

Sempre di recente, il CEO di Pocket Pair ha spiegato che la tendenza degli utenti a giocare sempre gli stessi titoli è deleteria per l'industria.