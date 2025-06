Palworld non è un “gioco morto”: il crossover con Terraria lo riporta nella top 10 dei più giocati su Steam

Uno sviluppatore di Pocketpair ci scherza su: presto si tornerà a parlarne come un gioco morto

Bucky, communications director e publishing manager di Pocketpair, ha colto l'occasione per togliersi un sassolino dalla scarpa. Ha sottolineato come, nonostante a molti piaccia etichettare Palworld come un "gioco morto", ogni aggiornamento porta con sé un'impennata di giocatori, segno che il titolo è vivo e vegeto, e che c'è grande attesa per i nuovi contenuti.

Su X ha scritto: "Sono sicuro che verrà etichettato come 'gioco morto' per la centesima volta tra una settimana, ma è bello vedere Palworld raggiungere costantemente la top 10 ad ogni aggiornamento importante."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Restando in tema, l'aggiornamento gratuito Tides of Terraria introduce una valanga di contenuti ispirati al celebre sandbox di Re-Logic: un dungeon a tema popolato da nemici iconici di Terraria, tre nuove isole con biomi differenti da esplorare, e un nuovo sistema di gestione delle missioni. Il tutto accompagnato da nuove armi, equipaggiamenti, meccaniche di gioco come la pesca e il "Pal Trust System", e persino un boss raid: il temibile Moon Lord.