Lo studio That's No Moon mostra la prima immagine del suo gioco, da ex di Naughty Dog e Activision

Il team That's No Moon è un nuovo studio indipendente fondato da alcuni ex-Naughty Dog e Activision nel 2021, che da allora sta lavorando a un nuovo progetto di cui in questi giorni è emersa una prima immagine, che non dice ancora molto ma aiuta a collocare un po' il gioco in termini di genere e ambientazione.

È evidente, a questo punto, che il gioco in questione non è legato a Star Wars, come inizialmente era emerso dalle voci di corridoio: un po' per il nome stesso del team, che è chiaramente una citazione da Obi Wan Kenobi nel primo film della serie, e un po' per il fatto che sembrava dovesse essere legato a un franchise esistente e famoso, si era diffusa la convinzione che il titolo in sviluppo presso lo studio fosse un gioco di Star Wars, ma la cosa è stata poi smentita.

In base a quanto riferito dal team stesso, dovrebbe trattarsi invece di un action adventure single player tripla A in terza persona, sviluppato sulla base di Unreal Engine 5, anche se questa prima immagine emersa e pubblicata dal sito MP1ST confonde un po' le idee rispetto a quanto si poteva pensare in precedenza.