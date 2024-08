Novità a breve su PS5 Pro o una nuova versione di Switch, sembra promettere l'insider dei PS Plus

C'è qualcosa in arrivo

"Dunque quella cosa era vera", ha scritto, con tanto di emoji con gli occhi, "Preparatevi a delle fresche notizie su una nuova versione di un hardware che conoscete molto bene (potrebbe volerci un po' di tempo per prepararle)", e infine ha concluso il messaggio con un misterioso "5.X".



Il riferimento al "nuovo hardware" è ovviamente vago, visto che siamo in un periodo di novità in questo ambito: c'è il presunto nuovo modello della console Sony ma anche il famoso successore di Nintendo Switch in arrivo, e anche Microsoft sta per lanciare il nuovo modello di Xbox Series X con SSD da 2 TB, dunque non è facile fare un'interpretazione univoca.

Tuttavia, quell'ultimo "5.X" potrebbe riferirsi a una nuova versione di PS5, vista la presenza del numero specifico e l'idea che si possa trattare di un modello intermedio ma successivo a una versione "5", cosa che corrisponderebbe proprio a una eventuale PS5 Pro.

D'altra parte, proprio nei prossimi giorni anche il giornalista Jeff Grubb ha previsto un possibile State of Play e possibilità di annunci e riferimenti alla nuova console Sony, dunque non resta che stare a vedere gli sviluppi della questione.