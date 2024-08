Lollipop Chainsaw RePOP uscirà anche su PS4 e Xbox One: ecco quando

L'editore Dragami Games ha annunciato le versioni PlayStation 4 e Xbox One di Lollipop Chainsaw RePOP, svelando anche il mese d'uscita: novembre 2024. Quindi non usciranno in contemporanea alle versioni PC, Nintendo Switch, Xbox Series X e S e PlayStation 5, che sono previste per il 12 settembre 2024 in America ed Europa (in Giappone e nel resto dell'Asia saranno lanciate il 26 settembre).

Insomma, alla fine anche le vecchie console di Microsoft e Sony avranno la loro versione rimasterizzata di Lollipop Chainsaw RePOP, per la gioia di chi ancora non ha fatto il salto generazionale. Purtroppo l'annuncio non chiarisce se queste due versioni manterranno le caratteristiche delle altre.