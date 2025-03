Il futuro CEO di Sony potrebbe essere Lin Tao, la prima CFO donna della compagnia

Come ben saprete, il Presidente Hiroki Totoki di Sony otterrà il ruolo di CEO ad aprile . Non è però la notizia che ha più colpito i membri dell'esecutivo di Sony Group.

I dettagli su Lin Tao

Tao è entrata in Sony nel 2000, lavorando nell'unità videoludica responsabile di PlayStation e nel settore degli smartphone. Nel 2016, Tao è stata inserita nell'ufficio del CEO, dove ha lavorato a stretto contatto con l'ex presidente Kazuo Hirai e il suo successore Yoshida.

Lin Tao

Nel 2021 ha iniziato il suo attuale ruolo di vicepresidente responsabile delle finanze, dello sviluppo aziendale e della strategia di Sony Interactive Entertainment (SIE). In tale veste, Tao è stata determinante per numerose acquisizioni, tra cui quella da 3,7 miliardi di dollari di Bungie.

Quando Totoki ha assunto la guida di SIE come presidente nel 2023, e poi come amministratore delegato ad interim l'anno successivo, Tao è stata il suo principale vice nel tentativo di ristrutturare l'azienda.

Tao ha ricevuto elogi per il suo acume commerciale. Si dice che non abbia paura di esprimere opinioni contrarie al top management e che sia descritta come un talento globale con una profonda conoscenza del mondo degli affari. Le persone hanno anche detto che Tao è logica e riflessiva e ha un'abilità nel mettere le persone a proprio agio. Secondo le persone che la conoscono, ha il dono di entrare in contatto con persone di diversa provenienza. "Un CFO donna avrebbe un impatto in termini di diversità", ha dichiarato un dirigente del Sony Group.

La promozione di Tao è significativa perché "probabilmente non l'avrebbero nominata CFO se non avessero avuto l'intenzione di farla diventare il prossimo presidente", ha detto un ex dirigente del gruppo. Tuttavia, ci sono altri potenziali candidati per quella posizione, come il Chief Digital Officer Tsuyoshi Kodera e Hideaki Nishino, presidente e CEO entrante di SIE.

"La nomina del prossimo presidente è ancora lontana e non sappiamo se Tao sarà il presidente", ha dichiarato un attuale dirigente del Gruppo Sony. Il fatto però che esista la possibilità è una novità per l'azienda. Segnaliamo infine che attualmente Sony è la seconda compagnia giapponese per capitalizzazione.