Fa discutere il Severus Piton nero scelto per la serie TV di Harry Potter

Nelle scorse ore si è diffusa la notizia che HBO sarebbe vicina a scritturare Paapa Essiedu per il ruolo di Severus Piton e Janet McTeer per quello della professoressa Minerva McGranitt nella nuova serie TV di Harry Potter . Naturalmente la scelta di un attore nero per interpretare il celebre professore di Pozioni e di Difesa contro le Arti Oscure, nonché preside di Hogwarts per quasi un intero anno, ha trovato l'opposizione dei fan, affezionati a come l'uomo viene descritto nei libri di J.K. Rowling e, soprattutto, alla magistrale interpretazione del compianto Alan Rickman nei film. Quindi, come potete immaginare, le reazioni non sono state proprio positive, come non lo erano state alle prime voci sul coinvolgimento dell'attore nella serie.

Scelta controversa?

A testimoniarlo è il subreddit ufficiale della serie, pieno di lamentele, con commenti molto negativi per questa scelta. In tanti fanno notare che Essiedu non corrisponde alla descrizione del personaggio di Piton presente nei libri. Non aiuta nemmeno il fatto che non abbia alcun tratto in comune con Rickman. "Beh, è stato bello finché è durato ", si può leggere in uno dei commenti più apprezzati. "Io mi tiro fuori. Pensavo che lo scopo principale della serie fosse quello di essere più fedele ai libri? Ci sono così tanti altri personaggi per cui si potrebbe fare un cambio di etnia senza che ciò influisca sulla trama e probabilmente la migliorerebbe" ha affermato un altro fan.

Il Piton di Alan Rickman

Un terzo ha aggiunto: "Il fatto che non vi siate preoccupati di chi scritturate, mi dice che non vi preoccuperete nemmeno della mitologia originale. I libri sono letteralmente lì, pronti per essere adattati parola per parola, come i fan di molteplici franchise hanno chiesto per anni, eppure ogni volta che viene annunciato un nuovo adattamento, Hollywood ci mette il suo e assume un regista idiota con la sua 'visione' creativa. Non vogliamo una visione creativa, vogliamo la versione che è nei f****i libri."

I sentimenti espressi dai fan del subreddit sono echeggiati anche su altri social, come X, dove un utente ha scritto: "Ovviamente, sarebbe difficile per qualsiasi attore essere all'altezza dell'interpretazione di Piton di Alan Rickman, ma perché stanno cacciando quest'uomo in una situazione simile? Inoltre, pensavo che lo spettacolo volesse rimanere il più fedele possibile ai libri. Dai, ragazzi!"

A quanto pare la strada della nuova serie TV di Harry Potter è tutta in salita. Vedremo se scelte simili influiranno o meno sul suo successo.