La serie TV di Harry Potter pare abbia trovato il suo nuovo Silente: un celebre attore è in accordi con HBO

In base a quanto riferito dalla rivista specializzata Deadline, considerata una fonte piuttosto attendibile su queste faccende, HBO avrebbe trovato il nuovo Silente per la serie TV di Harry Potter in lavorazione, e si tratterebbe di John Lithgow, una vera e propria celebrità in ambito televisivo e cinematografico.

Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali e forse la scelta non è stata ancora definita, ma si tratterebbe del candidato principale, ormai vicino alla chiusura dell'accordo, secondo quanto riferito dalla fonte in questione, che sostiene come manchi ormai l'annuncio da parte dei diretti interessati dopo un periodo di valutazione.

Da parte sua, HBO non ha voluto commentare la questione, per il momento, ma di fatto non ha smentito la notizia: "Ci rendiamo conto che una serie di così alto profilo attirerà molte voci e speculazioni", ha dichiarato il network in un comunicato. "Mentre ci facciamo strada nella pre-produzione, confermeremo i dettagli solo quando avremo concluso gli accordi".