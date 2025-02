Apple TV+ sbarca su Android: l'app è disponibile sul Play Store

Per accedere ai contenuti, è possibile abbonarsi direttamente tramite l'app Apple TV su Android, al costo di €9,99 al mese , con una prova gratuita di 7 giorni per i nuovi utenti. In alternativa, Apple TV+ è incluso nel pacchetto Apple One, che offre l'accesso a diversi servizi Apple a partire da €19,95 al mese. Inoltre Apple offre 3 mesi di Apple TV+ gratuiti per chi acquista un dispositivo Apple e Apple TV+ è incluso gratuitamente nell'abbonamento per studenti di Apple Music.

Apple ha finalmente pubblicato l'app Apple TV per Android , rendendo il suo servizio di streaming accessibile a un pubblico ancora più vasto. L'app, disponibile gratuitamente sul Google Play Store, è compatibile con smartphone e tablet dotati di Android 8.0 o versioni successive, ed è ottimizzata anche per gli smartphone pieghevoli.

Apple TV+ su Android

Ma cosa offre esattamente Apple TV+? Il servizio di streaming di Apple propone una selezione di film e serie originali, tra cui produzioni acclamate dalla critica come "Ted Lasso", "Scissione" e "The Morning Show". Accanto a queste, troviamo film come "Napoleon" con Joaquin Phoenix e documentari sportivi come "Real Madrid: ¡Hasta el final!". Apple TV+ si arricchisce inoltre di eventi sportivi in diretta, come le partite della Major League Baseball e della Major League Soccer (ma l'MLS Season Pass costa €12,99 al mese o €79 per l'intera stagione).

È importante sottolineare che, a differenza della versione per iOS, l'app per Android non consente l'acquisto o il noleggio di film e programmi TV. Un vantaggio interessante di Apple TV+ è la possibilità di condividere l'abbonamento con un massimo di cinque persone, consentendo a un gruppo di amici o familiari di accedere al servizio con un unico account.

Voi che cosa ne pensate? Aspettavate l'app sui vostri smartphone Android? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto, tra iPhone SE 4 e tanto altro, ecco cosa possiamo aspettarci da Apple per la settimana prossima.