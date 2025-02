iPhone SE 4 e tanto altro: cosa possiamo aspettarci dalla presentazione Apple di settimana prossima

iPhone SE 4: le specifiche attese

Secondo quanto riportato dal giornalista Mark Gurman di Bloomberg, possiamo aspettarci con ragionevole certezza l'annuncio di iPhone SE 4, il nuovo smartphone entry-level con un costo decisamente inferiore rispetto al resto della lineup.

iPhone SE 4 (immagine puramente indicativa)

Per quel che ne sappiamo ad oggi, il nuovo iPhone SE 4 dovrebbe presentare un display OLED, accompagnato da un sensore Face ID all'interno del notch superiore. Il modello monterà al suo interno il chip proprietario A18 con 8 GB di RAM, portando così il supporto ad Apple Intelligence, l'intelligenza artificiale di Apple che arriverà anche in Italia ad aprile. Sul lato posteriore troveremo un sensore singolo da 48 megapixel, al contrario dei restanti modelli della lineup. Tra le novità più attese troviamo sicuramente il modem 5G proprietario, che farà così il suo debutto su questo modello per poi estendersi al resto della lineup nel corso del 2025. Possiamo aspettarci un prezzo indicativo che si aggirerà sui 499 euro, nonostante al momento non abbiamo nessuna conferma a riguardo.