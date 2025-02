Ora potete dare un senso al vostro giardino scavandoci un enorme buca con A Game About Digging a Hole

La scena PC ci ha abituato a ogni stranezza in ambito videoludico. Una delle ultime è A Game About Digging a Hole che, come il titolo suggerisce, chiede al giocatore di scavare una buca . Nel giardino di una casa virtuale. Sì, bisogna prendere una pala a motore e scavare, scavare e scavare.

Scavare, scavare, scavare

Cercando si trovano dei minerali (sassi, ferro, rame e altri ancora) che possono essere rivenduti per acquistare miglioramenti per l'attività di scavo, come una pala più grande, un jetpack per uscire dalla buca quando diventa troppo profonda, una sacca più capiente per stipare i minerali e così via.

In realtà, scendendo in profondità si trovano oggetti e sorprese, come grotte, portafogli perduti pieni di soldi e altro ancora. Comunque sia il gameplay rimane sempre lo stesso: bisogna scavare. Anzi, per dirla come gli sviluppatori: "⛏ Scava 🪓 → 💎 Trova tesori → 💰 Vendi tesori → ⚙️ Potenzia l'equipaggiamento → 🔥 Scava ancora più in profondità → 🏰 Scopri il grande segreto"

Nelle FAQ ufficiali possiamo leggere la motivazione che ha spinto lo sviluppatore, Cyberwave, a realizzare A Game About Digging a Hole: "Onestamente? Non era nemmeno pianificato." ha premesso. "Il nostro artista, che lavora principalmente su Solarpunk, ha avuto questa idea durante le sue vacanze. Invece di prendersi una pausa, ha sviluppato un intero gioco in soli 14 giorni - completamente nel suo tempo libero."

Fortunatamente il prezzo di A Game About Digging a Hole è davvero accessibile, visto che si parla di 4,99 euro. Immaginiamo che attualmente i costi di sviluppo siano stati ampiamente recuperati, date le più di 1.500 recensioni su Steam, delle quali il 91% sono positive.