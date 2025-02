Civilization 7 raggiunge un picco elevato di giocatori contemporanei, migliorano i giudizi

Ottima la partenza su Steam di Civilization 7 per numero di giocatori contemporanei, nonostante non sia ancora disponibile per tutti. Nella giornata di ieri ha raggiunto infatti un picco di giocatori contemporanei di 66.185, con oscillazioni durante la giornata che vanno da circa 38.000 a circa 60.000 giocatori.

Come detto, non il gioco non è ancora disponibile per tutti, ma solo per quelli che hanno acquistato le più costose edizioni Deluxe e Founders. Il lancio effettivo sarà tra due giorni, ossia l'11 febbraio, con gli accessi che potrebbero vedere una forte impennata.