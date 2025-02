Nintendo ha ribadito che Nintendo Switch Online rimarrà disponibile anche per Nintendo Switch 2

Shuntaro Furukawa, il presidente di Nintendo, ha ribadito durante una sessione di domande e risposte legata all'ultimo rapporto finanziario della compagnia, che " Nintendo Switch Online continuerà a essere disponibile anche su Nintendo Switch 2 ". La dichiarazione è arrivata dopo una domanda relativa alla "future strategie online" di Nintendo, naturalmente legate alle nuova console, in arrivo entro la fine del 2025 (ancora non ha una data effettiva).

Nintendo rimane online

Furukawa ha anche detto che Nintendo continuerà a fornire dei servizi completi per assicurarsi che gli utenti si godano la loro console, fornendo al contempo il dato aggiornato del numero di abbonati.

In realtà ha semplicemente ribadito quanto già noto, ossia che gli abbonati sono intorno ai 34 milioni. Ha detto, nello specifico, che "il numero non ha subito modifiche sostanziali" e che è fermo ai "34 milioni dello scorso settembre". Quindi il numero di abbonati si è mantenuto stabile anche durante il periodo delle vacanze di Natale.

Riguardo al recente playtest delle nuove funzionalità di Nintendo Switch Online, il piano è quello di sfruttarne i risultati per le future iniziative legate al servizio. Per adesso, comunque, non c'è niente da annunciare.

Nintendo ha continuato ad aggiornare Nintendo Switch Online con una certa regolarità, aggiungendo giochi delle sue vecchie piattaforme e consentendo l'accesso alle modalità online dei giochi. Vedremo se con l'arrivo di Nintendo Switch 2 il servizio sarà rinnovato e saranno aggiunte delle nuove funzionalità.