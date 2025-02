Nintendo Switch Online aggiunge un nuovo gioco per Game Boy Advance: un platform molto amato

Nintendo ha annunciato l'arrivo di un nuovo gioco per il suo servizio in abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo . Precisamente è un titolo per Game Boy Advance: Wario Land 4 .

Che gioco è Wario Land 4

La descrizione ufficiale di Wario Land 4 recita: "È una favolosa piramide d'oro piena di ricchezze! Il problema è che i suoi abitanti non vogliono rinunciare facilmente al tesoro, ma questo non ha mai fermato Wario prima d'ora! In Wario Land 4, l'avido eroe non è più invincibile come nelle sue precedenti avventure platform. Tuttavia, può subire trasformazioni sorprendenti che lo aiutano nella sua missione, come diventare Wario pipistrello vampiro, Wario rimbalzante e persino Wario zombie!"

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Ricordiamo che Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo è la versione "premium" del servizio online di Nintendo. Dà accesso ai benefici del servizio base, ovvero le funzionalità online, ai cataloghi di NES, Super NES, Game Boy e funzionalità come Giochi in prova, voucher e titoli esclusivi. Inoltre, si aggiungo anche i cataloghi di Nintendo 64, Game Boy Advance, SEGA Mega Drive e contenuti aggiuntivi per Pass percorsi aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise e Splatoon 2: Octo Expansion.

I giochi possono essere scaricati e avviati su Nintendo Switch fintanto che siete abbonati. Una volta che l'abbonamento scade, non potete usare i prodotti del servizio anche se li avete ancora installati sulla console.

Ricordiamo anche che da poco Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo ha aggiunto un gioco per Nintendo 64.