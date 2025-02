Hasbro annuncia film e serie TV di Magic: The Gathering che faranno parte di un ampio universo narrativo

L'informazione arriva da The Hollywood Reporter, il quale afferma che Hasbro sta lavorando con Legendary Entertainment per creare un " universo di Magic: The Gathering " che sarà condiviso da film e serie TV. La priorità pare però essere un primo film.

Hasbro ha annunciato che lavorerà per portare Magic: The Gathering sugli schermi. In altre parole, sono in previsione film e serie TV .

Le dichiarazioni di Legendary su Magic: The Gathering

"Siamo orgogliosi di essere custodi attenti di proprietà intellettuali uniche e amate, e nessuna proprietà si adatta meglio a questa descrizione di Magic: The Gathering", afferma il presidente della produzione mondiale di Legendary. Lo studio ha lavorato a film come Dune, i film occidentali su Godzilla come Godzilla vs Kong, e Detective Pikachu.

Tre carte di Magic

Anche se non è del tutto chiaro, in base alle dichiarazioni sembra che gli adattamenti cinematografici e televisivi di Legendary non saranno collegati alla serie animata di Magic: The Gathering annunciata per Netflix. Tuttavia, potrebbe anche significare che i piani sono cambiati e che la serie animata fa ora parte di questo più ampio universo narrativo.

Ricordiamo che Magic: The Gathering è un gioco di carte creato da Wizards of the Coast nel 1993 e da allora è cresciuto fino a diventare uno dei giochi di carte collezionabili più popolari al mondo. Wizards of the Coast è stata acquisita da Hasbro nel 1999.

Hasbro negli anni ha sempre più puntato sui film, con lungometraggi dedicati a G.I Joe, Trasformers e il più recente Dungeons and Dragons.