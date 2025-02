Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition in versione digitale si è rimpicciolito su Nintendo Switch

A quanto pare, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition risulta più piccolo di prima, almeno per quanto riguarda la versione digitale su Nintendo Switch, che ha dimensioni diverse da prima, per qualche motivo non meglio specificato.

In base a quanto riportato in precedenza, il gioco avrebbe dovuto occupare circa 15 GB di spazio nella memoria interna di Nintendo Switch, ma le informazioni contenute nell'eShop nel frattempo sono cambiate, e mostrano ora la richiesta di 13,4 GB di spazio libero in archivio, dimostrando dunque una certa riduzione dell'ingombro.

Non è una grande variazione, ma potrebbe dimostrare l'adozione di un qualche sistema di compressione dei dati da parte di Nintendo e Monolith, anche perché questa riduzione appare progressiva rispetto all'edizione originale del gioco.