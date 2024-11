Xenoblade Chronicles X Definitive Edition avrà anche una storia nuova e inedita, conferma Monolith

Monolith ha di fatto confermato la presenza di una "storia completamente nuova" all'interno di Xenoblade Chronicles X Definitive Edition, come riportato nelle caratteristiche del gioco sul sito ufficiale, chiarendo maggiormente quanto riferito all'epoca dell'annuncio di questa nuova edizione per Nintendo Switch.

La presenza di nuove aggiunte alla storia erano state già riferite all'epoca dell'annuncio, a fine ottobre, ma in questo caso viene ulteriormente chiarito che l'aggiunta in questione riguarda "una storia completamente nuova, che non era presente nell'originale su Wii U", dunque elementi narrativi inediti.

Non ci sono ulteriori dettagli sulle aggiunte effettuate, ma questa precisazione è abbastanza per incrementare ulteriormente le aspettative su questa riedizione migliorata ed espansa dell'amato action RPG da parte di Monolith, ora in arrivo anche su Nintendo Switch.