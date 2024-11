Abbiamo intervistato Devora Wilde, meglio conosciuta come Lae'Zel di Baldur's Gate 3

Il rapporto che si è venuto a creare fra giocatori e personaggi fittizi conosce davvero pochi termini di paragone nel medium, ed è stato il frutto di uno sforzo enorme sul fronte realizzativo: le centinaia di migliaia di linee di dialogo sono state doppiate da attori che non si sono limitati semplicemente a prestare la voce ai protagonisti, ma hanno partecipato attivamente alle sessioni di motion-capture per innestarvi la propria espressività. Ma cosa significa, davvero, lavorare a un progetto di queste dimensioni? In occasione di una tavola rotonda alla Milan Games Week abbiamo intervistato Devora Wilde, l'interprete di Lae'Zel in Baldur's Gate 3 che era fra gli ospiti della manifestazione.

Baldur's Gate 3

Nel mondo dei videogiochi ci sono tanti bravi attori, ma nulla si è avvicinato al livello qualitativo raggiunto in Baldur's Gate 3. Qual è il segreto? Dipende dal vostro talento? Dalla direzione del voice-acting? Da Larian Studios?

Fammici pensare... non lo so, credo che siano cose che accadono per lo più in una maniera organica. Per prima cosa, credo che siamo stati fortunati a lavorare con un team eccezionale. Ovviamente quando il videogioco arriva sul mercato a ricevere molti applausi sono gli attori, gli viene dato molto credito. Ma in realtà tutto ha avuto inizio da Larian Studios, sono stati loro a creare i personaggi, li hanno scritti, hanno creato i loro mondi, e a quel punto è arrivato il nostro momento. Quindi sono convinta che sia anche una questione di fortuna, abbiamo avuto fortuna con il team, abbiamo avuto la fortuna di avere dei direttori eccellenti, così come quelli della performance e gli ingegneri audio, e alla fine è come se tutto si fosse allineato. Si tratta di uno di quei momenti quasi magici in cui tutto funziona alla perfezione, cosa che accade molto raramente.

Lae'Zel, la fredda guerriera ghithyanki di Baldur's Gate 3

Inoltre, quando lavori per quattro anni e mezzo sullo stesso progetto, hai tanto tempo a disposizione per conoscere il personaggio, per migliorare il tuo lavoro. Capita di guardarsi indietro e di pensare che si possa migliorare qualcosa, e poi di avere il tempo materiale per farlo. La cosa più importante è arrivare a conoscere il personaggio. Credo che la combinazione di tutti questi elementi abbia prodotto questo progetto fantastico.

Vuoi raccontarci qualcosa di più riguardo il lavoro di motion-capture di Baldur's Gate 3 e l'impatto che ha avuto?

Baldur's Gate 3 non è stato solo il mio primo videogioco, ma la mia prima audizione in assoluto per un videogioco. Era solo un caso che ci fosse da fare anche la motion-capture completa, altra cosa che non avevo mai fatto. Quindi direi che ho preso le cose in maniera molto ingenua, sono entrata in studio e ho pensato: "Oh, si tratta solo di avere questi piccoli puntini sul volto, sulle spalle, sulla schiena...". La stanza di registrazione era molto piccola, non bisognava fare altro che stare in posa e rimanere sempre rivolti verso la telecamera. Ma poi ho capito che avere il motion-capture sarebbe stato un grande valore aggiunto per il personaggio.

Devora Wilde alla Milan Games Week, l'attrice che le presta voce ed espressioni.

Credo che abbia elevato la performance per tutti, non solo per me, perché usando solo la tua voce devi lavorare molto duramente per comunicare determinate emozioni o determinati pensieri. Ma quando puoi contare su ogni tuo respiro, sui movimenti del personaggio, arrivi a utilizzare tutti gli strumenti che hai a disposizione come attrice. Non è stato difficile, anzi, è stato liberatorio, perché entri in uno stato emotivo che riesci a comunicare non solo attraverso la voce, cosa che invece succede in diversi altri videogiochi. Quindi credo che sia uno strumento incredibile per qualsiasi attore.