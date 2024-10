Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition annunciato per Nintendo Switch con data di uscita e trailer

Nintendo ha annunciato oggi, totalmente a sorpresa, l'arrivo di Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition su Nintendo Switch, una versione riveduta e corretta dell'originale e amato gioco di ruolo nipponico da parte di Monolith, che ha una data di uscita sulla console Nintendo e un trailer di presentazione visibile qui sotto.

Il gioco sarà disponibile su Nintendo Switch il 20 marzo 2025, circa dieci anni dopo l'uscita dell'originale su Wii U, e si ripresenta con grafica migliorata e alcuni elementi aggiuntivi in termini di storia e gameplay, dunque una nuova edizione rivista e adatta sia ai neofiti che agli appassionati esperti del capitolo originale.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di una sorta di seguito spirituale del primo Xenoblade Chronicles, sebbene non sia direttamente collegato a questo in termini di trama: è un gioco di ruolo d'azione che vede i protagonisti esplorare ampie ambientazioni aperte e condurre quest sia a piedi che a bordo di possenti mech da combattimento, il tutto con una base narrativa di notevole rilievo.