iPhone 16 sta andando molto bene, nonostante Apple Intelligence: i dati di ottobre 2024

Secondo un recente rapporto di DSCC, società specializzata in analisi di mercato del settore display, la domanda per i nuovi modelli di iPhone è in modesta crescita rispetto allo scorso anno. Vediamolo nel dettaglio.

iPhone 16 Pro meglio del 15 Pro

I dati, basati sugli ordini di pannelli per display effettuati da Apple, mostrano un aumento dell'1% nella richiesta di componenti per la serie iPhone 16 rispetto alla serie iPhone 15 nello stesso periodo. Questo dato, seppur non eclatante, evidenzia un trend positivo che potrebbe consolidarsi nei prossimi mesi.

Il grafico DSCC sulle spedizioni di display per iPhone

A trainare la crescita sembrano essere soprattutto i modelli di fascia alta, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Le analisi di DSCC rivelano che i modelli Pro rappresentano il 66% degli ordini di pannelli per la serie iPhone 16, in aumento rispetto al 60% registrato per i modelli Pro della serie iPhone 15 nello stesso periodo dello scorso anno.

Questa tendenza conferma la strategia di Apple di puntare sempre di più sui modelli premium, offrendo funzionalità e caratteristiche esclusive che giustificano un prezzo più elevato. La scelta di differenziare in modo netto i modelli Pro da quelli standard sembra quindi dare i suoi frutti, incoraggiando gli utenti a spendere di più per ottenere un'esperienza d'uso superiore.

Nonostante l'attenzione ai modelli di fascia alta, anche la produzione di modelli entry-level come iPhone 13, iPhone 14 e iPhone 15 continua ad aumentare, soprattutto nei primi mesi dell'anno. Questa strategia permette ad Apple di mantenere una presenza forte anche nei mercati emergenti, dove la sensibilità al prezzo è maggiore.

Insomma, in attesa dei risultati finanziari del quarto trimestre fiscale di Apple, che saranno annunciati il 31 ottobre, questi dati offrono una prima indicazione sull'andamento del mercato degli smartphone. La crescita della domanda per i modelli iPhone 16, seppur modesta, rappresenta un segnale positivo per Apple in un contesto economico globale complesso.

Sarà interessante osservare come evolverà la situazione nei prossimi mesi, in particolare con l'avvicinarsi del periodo natalizio, tradizionalmente favorevole alle vendite di dispositivi elettronici. Anche perché iOS 18.2 arriverà proprio a dicembre e porterà nuove funzioni di Apple Intelligence.