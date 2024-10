iOS 18.2 arriverà a dicembre e porterà nuove funzioni di Apple Intelligence

Apple ha annunciato ufficialmente che il lancio di iOS 18.2, iPadOS 18.2 e macOS Sequoia 15.2 avverrà a dicembre , arricchendo l'esperienza utente con l'introduzione di nuove funzionalità di Apple Intelligence e un'integrazione avanzata di ChatGPT con Siri . La nuova release si preannuncia ricca di strumenti all'avanguardia per la generazione di immagini, come Genmoji, Image Playground e Image Wand, tutti progettati per rendere più interattiva e coinvolgente l'interazione con i dispositivi Apple.

Attualmente, iOS 18.2 è disponibile per i soli sviluppatori , ma si prevede una beta pubblica nelle prossime settimane, con il rilascio ufficiale che dovrebbe avvenire tra il 9 e il 10 dicembre. Questa tempistica rispetta la consueta tabella di marcia di Apple per gli aggiornamenti invernali , seguendo il modello dei lanci precedenti: iOS 17.2 è stato rilasciato l'11 dicembre dello scorso anno, mentre iOS 16.2 e iOS 15.2 hanno visto la luce rispettivamente il 13 dicembre e lo stesso giorno dell'anno precedente.

Apple ha rivelato nella sua newsroom che i nuovi aggiornamenti forniranno agli utenti iPhone 16 la "visual intelligence" . Questa tecnologia sfrutterà la fotocamera per riconoscere e fornire informazioni su oggetti e luoghi ripresi, offrendo un'esperienza utente più dinamica e informativa. Grazie all'integrazione con ChatGPT, Siri diventerà inoltre più versatile , migliorando le interazioni e ampliando le sue capacità di risposta per svolgere azioni più complesse, basate su contesto e preferenze personali.

Opzioni avanzate per Siri

Dopo il rilascio di iOS 18.2, Apple ha già pianificato una serie di aggiornamenti, con iOS 18.3 in arrivo tra gennaio e febbraio e iOS 18.4 previsto per aprile. Con quest'ultimo aggiornamento, Apple ha comunicato che Apple Intelligence approderà anche su iPhone e iPad all'interno dell'Unione Europea. Tra le nuove funzioni previste, ci saranno le Notifiche Prioritarie e opzioni avanzate per Siri, come la consapevolezza del contesto dello schermo, che consentirà a Siri di effettuare nuove azioni direttamente tra le app o in base a informazioni specifiche dell'utente.

Le funzioni annunciate per iOS 18.

Questi aggiornamenti di Apple si inseriscono nella strategia della società di migliorare costantemente l'esperienza dei propri utenti, rafforzando l'integrazione tra hardware e software e rendendo Siri sempre più intuitivo e potente grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale di Apple.