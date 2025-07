Lo studio degli Xenoblade Chronicles ha realizzato molti profitti nell'ultimo anno

Monolith Soft , lo studio di sviluppo degli Xenoblade Chronicles , ha condiviso i suoi risultati fiscali per l'anno fiscale che si è concluso il 31 marzo 2025. Si parla di utile cresciuto del 19% su base annua, che ha raggiunto i i 487 milioni di yen (3,30 milioni di euro circa), in crescita rispetto ai 409 milioni di yen (2,80 milioni di euro) dell'anno fiscale precedente.

Crescita

Nel corso dello scorso anno fiscale, Monolith Soft ha pubblicato Xenoblade Chronicles X Definitive Edition, distribuito da Nintendo su Nintendo Switch in tutto il mondo.

Lo studio è anche noto per il supporto dato nello sviluppo di altri titoli di Nintendo, come il recentissim Mario Kart World per Nintendo Switch 2, che potrebbe diventare uno dei giochi più venduti della nuova console, vista l'incredibile partenza.

Tra il 2020 e oggi, Monolith Soft ha lanciato o ha contribuito a lanciare Animal Crossing: New Horizons, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, Xenoblade Chronicles 3, Splatoon 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition e il già citato Mario Kart World.

Attualmente non si conoscono i progetti in lavorazione presso Monolith Soft. Probabilmente ci sarà un nuovo Xenoblade, ma potrebbe anche esserci dell'altro. Staremo a vedere nel corso della vita di Nintendo Switch 2 cosa arriverà ai giocatori.