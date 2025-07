Il team di Escape from Tarkov ha deciso la data di uscita della versione 1.0

Su Steam è comune vedere giochi in Accesso Anticipato , ovvero titoli che vengono pubblicati in un formato ufficialmente non definitivo (e quindi di norma a prezzo inferiore, se non sono free to play) e che mirano a proporre regolarmente nuovi aggiornamenti per ampliare l'opera, seguendo anche i suggerimenti dei giocatori. Ovviamente, sebbene spesso i videogiochi in Accesso Anticipato siano già ottimi alla prima pubblicazione, i fan apprezzano quando l'opera arriva alla sua versione "finale" che rappresenta veramente ciò che il team voleva realizzare.

Cosa sappiamo della data di uscita di Escape from Tarkov 1.0

L'informazione arriva da Nikita Buyanov, capo di Battlestate Games, che ha condiviso in rete un messaggio rispondendo a un utente, il quale ha ricordato che Buyanov aveva promesso di svelare la data entro la fine di giugno 2025.

Il capo del team ha quindi risposto che in effetti è stata scelta una data, ma solo internamente. Gli autori di Escape from Tarkov si stanno preparando per annunciarla al pubblico. Per il momento quindi non abbiamo ancora idea di quale sia la data della versione 1.0, ma è certo che sarà svelata tra non troppo.

Possiamo supporre che Battlestate Games voglia preparare un trailer o un qualche tipo di comunicazione speciale che richiederà un po' di preparazione. Non ci resta quindi che attendere.

Ciò che sappiamo però è che Escape from Tarkov ha già degli aggiornamenti previsti per luglio e agosto, e che la versione 1.0 arriverà dopo l'aggiornamento di agosto: avrebbe quindi senso se il team avesse deciso di optare per settembre.

Sappiamo inoltre che la versione Steam di Escape from Tarkov non arriverà su Steam fino a quando il team non avrà una versione 1.0 stabile e completa: probabilmente i giocatori della piattaforma dovranno attendere un altro po'.

