La versione 1.0 di Escape from Tarkov potrebbe finalmente avere un periodo d'uscita

Nell'ultimo episodio di Tarkov TV, Nikita Buyanov di Battlestate Games ha rivelato una nuova roadmap che ha svelato l'intenzione di lanciare Escape from Tarkov 1.0 nel corso del 2025 . Si tratta della versione completa attesa da quasi dieci anni. Non che al più importante extraction shooter sul mercato siano mancati gli aggiornamenti, ma ora è arrivato il tempo di tirare le somme.

1.0, finalmente

Quello che Nikita ha definito come "Il Re degli Extraction Shooter", sta per avere il suo anno più intenso di sempre. Qualcuno lo considera uno dei problemi del mercato, ma è indubbio che milioni di giocatori lo trovino coinvolgente, visto quanto è giocato.

Alcuni mercenari di Escape from Tarkov

Non che il percorso fatto finora da Escape from Tarkov sia stato lineare e immacolato, tra scontri con la comunità, cheater a profusione, modifiche non richieste e lunghi periodi di assenza di comunicazione.

Comunque sia, tanti giocatori gli sono rimasti fedeli e non vedono l'ora di avere tra le mani la versione 1.0. In effetti il lancio della versione 1.0 di Tarkov rischia di essere un problema per altri extraction shooter come Marathon, che vedranno ridotto il loro mercato, considerando l'uscita del più importante esponente del genere.

Cosa comporterà l'uscita della versione 1.0? Intanto la rimozione della dicitura "beta", inoltre l'arrivo di nuovi contenuti, che saranno annunciati a tempo debito. Da notare che nella roadmap aggiornata, che trovate qui di seguito, non vengono illustrati.

La roadmap di Escape from Tarkov

Tra le novità annunciate, ci sono tantissimi fix e ottimizzazioni, che partono da aggiornamenti precedenti come Customs e Shoreline. A maggio e giugno ci saranno degli importanti eventi in gioco, che porteranno alla patch di agosto, la 16.9.0, che sarà teatro dell'evento più grande dell'anno.