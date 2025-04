Marathon non punta a sfidare direttamente Escape from Tarkov e altri extraction shooter

In un'intervista con Jake Lucy, Ziegler ha lasciato intendere anche che molti sparatutto di estrazione non hanno vita lunga perché puntano a competere contro dei colossi come Escape from Tarkov, anziché provare a ritagliarsi il proprio spazio, e non è la strada che Bungie vuole seguire per il suo prossimo titolo.

Joe Ziegler, il game director di Marathon , ha dichiarato che Bungie non punta a sfidare direttamente alti giochi di stampo extraction shooter e "rubare" la loro utenza, bensì di creare un'esperienza a suo modo differente e unica in grado di crearsi il proprio spazio e la sua base di appassionati accanto ad altri titoli del medesimo genere.

Marathon proporrà qualcosa di differente

"Potrei essere ingenuo nel dirlo, ma sarò onesto... Non penso alla creazione di giochi come a una competizione diretta e al tentativo di rubare il pranzo degli altri", ha detto Ziegler. "Ogni volta che ci penso, è come offrire qualcosa che sia interessante e bello e che possa vivere nel suo spazio accanto ad altri titoli ed essere altrettanto grande e importante degli altri."

In che modo Marathon differirà da altri extraction shooter? Chiaramente il gioco ha un contesto, stile e design differenti, così come lo sono le dinamiche delle sparatorie. Bungie punta anche a raccontare "le storie più interessanti che abbiate mai vissuto" per far interessare il pubblico all'universo sci-fi di Marathon e rendere il gioco più accessibile rispetto alla media del genere, ammorbidendo la curva della difficoltà e le meccaniche più punitive, in modo che l'esperienza risulti divertente per più persone.

"Vogliamo davvero creare alcune delle storie più interessanti che abbiate mai vissuto, e stiamo inserendo molte dinamiche per far sì che ciò accada. Alla fine di una serata di Marathon, vogliamo che raccontiate una storia davvero bella a qualcun altro, capite? Che siate entusiasti.

Marathon sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 23 settembre. Rimanendo in tema, il team ha spiegato anche perché ha scelto di realizzare uno sparatutto di estrazione.