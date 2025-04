Marathon è un FPS di estrazione e c'è un motivo preciso per cui Bungie ha scelto questo genere

Marathon è un FPS e, più precisamente, è uno sparatutto di estrazione , uno specifico sotto genere che negli hanno ha avuto sempre più successo, soprattutto grazie all'arrivo di Escape from Tarkov.

Le parole di Bungie su Marathon

Jake Lucky di Gaming World Media si è seduto con Joe Ziegler, direttore del gioco, per capire esattamente perché il team vuole tentare di portare al successo uno sparatutto a estrazione.

Joe Ziegler ha dichiarato: "Gli sparatutto di estrazione per noi simboleggiano un tipo di esperienza particolare: si hanno molte scelte diverse all'interno di specifiche situazioni di gioco e tutte, anche se in modo strano, sono significative. Nel mentre giochi la sopravvivenza è la priorità e succedono cose drammatiche. Ogni decisione presa porterà a un rimpianto o un momento di eccitazione".

"L'idea è che dietro l'angolo ci sia una possibilità positiva o invece una trappola che ti eliminerà. C'è un aspetto avventuroso e una spinta alla sopravvivenza in un ambiente pericoloso: è super eccitante e unico. Credo sia per questo che uno sparatutto di estrazione sia il gioco perfetto per noi".

"È perché allo studio piace creare queste folli esperienze FPS che si costruiscono attorno a momenti edificanti e molto coinvolgenti dal punto di vista emotivo - volevamo portare questa esperienza al livello successivo con qualcosa come Marathon".

Ricordiamo che Marathon sarà presto giocabile in closed alpha, ecco quando e come registrarsi.