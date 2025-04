Marathon non sarà gratuito, ma qual è il prezzo di lancio? Bungie commenta

Bungie - autore di Destiny e prima ancora di Halo - ha svelato nel dettaglio il suo nuovo sparatutto: parliamo ovviamente di Marathon, un FPS a estrazione. La compagnia ha presentato tanti dettagli nel corso del primo annuncio da poco avvenuto e ha parlato anche del modello di distribuzione.

Marathon non sarà un gioco free to play, ovvero non sarà possibile accedervi gratuitamente. Si dovrà comprarlo.