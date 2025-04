Tutto diventa più costoso? Allora lo sviluppatore di Everspace 2 abbassa il prezzo di un DLC

Presto Rockfish Games lancerà Wrath of the Ancients , una nuova espansione per Everspace 2 in arrivo il 12 maggio 2025. La buona notizia è che costerà un po' di meno rispetto a quanto annunciato in precedenza. il motivo? La crisi economica globale che ha fatto salire i prezzi dei beni di consumo, anche quelli primari, in molte parti del mondo.

Una scelta interessante

Everspace 2 risale al 2023 ed è un popolare sparatutto spaziale con elementi da gioco di ruolo che è stato supportato in modo incredibile negli ultimi due anni.

Wrath of the Ancients sarà l'espansione più grande del gioco, che aggiungerà nuove missioni, nuovi luoghi da esplorare, delle nuove navi, tanti nuovi oggetti e altro ancora. Originariamente, come annunciato all'inizio di questo mese, il piano era di venderla a 30 euro, ma le cose sono cambiate.

"Con ciò che sta accadendo nel mondo, sembra che tutto stia diventando più costoso e c'è molta incertezza in generale," ha dichiarato Rockfish Games in un post su Steam risalente al 16 aprile. "Voi lo sentite, noi lo sentiamo, e tutte quelle email di marketing con cui siamo stati martellati che parlano di prezzi in aumento certamente non aiutano. Cambiamo le cose!"

Quindi ha spiegato che dopo un'attenta valutazione della situazione, il team ha deciso di abbassare il prezzo di Wrath of the Ancients da 30 a 25 euro, pur senza eliminare alcun contenuto. Tagliato anche il prezzo di un DLC precedente, Titans, che è stato lanciato a 15 euro, ma ora costa 12 euro.

Considerate che non parliamo di sconti, ma proprio di tagli del prezzo standard. "Se quei cinque dollari significano più ramen nella vostra dispensa, lo capiamo e lo rispettiamo," ha detto lo studio. "Fate la vostra parte spargendo la voce su Everspace 2: Wrath of the Ancients e dateci una recensione positiva se vi è piaciuto ciò che avete giocato. Sarà d'aiuto!"

Si tratta di un buon segno, nella settimana in cui Sony ha aumentato il prezzo di PS Plus e di PS5 in diversi paesi ed è continuata la polemica sui prezzi annunciati da Nintendo per i giochi di Nintendo Switch 2.