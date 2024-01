Everspace 2 sarà aggiornato all'Unreal Engine 5

Everspace 2 sta per essere aggiornato all'Unreal Engine 5. Ad annunciarlo è stato lo studio di sviluppo Rockfish Games, che ha svelato anche il periodo in cui avverrà il cambio di motore: con l'aggiornamento primaverile. Probabilmente sarà l'aggiornamento "Incursions", che ha la stessa finestra di lancio, ma non c'è certezza in merito.

Il motivo di un cambiamento così drastico è presto detto: con il motore di Epic Games il gioco sarà aggiornabile più velocemente e sarà più facile espanderlo, in modo da poterlo supportare per più tempo. Purtroppo Everspace 2 non frutterà le tecnologie grafiche Nanite e Lumen, visto che creerebbero dei problemi a livello di ottimizzazione.