MSI potrebbe presentare una 'console portatile' al CES 2024, con Intel Core Ultra

Anche MSI sembra sia in procinto di lanciarsi nell'ambito dei dispositivi portatili da gioco, con una soluzione che potrebbe essere definita "console portatile" anche se si tratta essenzialmente di un PC customizzato al massimo, in questo caso forse con Intel Core Ultra come processore e possibile presentazione al CES 2024.

Dopo ASUS ROG Ally, Lenovo Legion GO e Steam Deck, anche MSI potrebbe dunque presentare la sua soluzione per il gaming PC in mobilità, in base a quanto sembra emergere da alcuni vaghi teaser pubblicati dalla compagnia, che sembrano puntare ai giorni del CES 2024 per una presentazione ufficiale.



Per il momento, le poche immagini diffuse non ci dicono molto: si tratta di foto scattate a particolari molto ravvicinati, dunque è impossibile capire precisamente di cosa si tratti, ma mettendo insieme i diversi indizi viene da pensare a un portatile sullo stile del RPG Ally dal punto di vista del design.