ASUS ROG Ally: come utilizzare al meglio il PC handheld

In questo articolo, vi porteremo a scoprire alcune delle funzionalità e dei trucchi in grado di farvi sfruttare al meglio il PC handheld e di avere il massimo per quello che concerne il gaming.

Dopo l'avvento di Steam Deck, era più che naturale che altre compagnie si lanciassero nel mercato del gaming portatile. Molte società, escludendo ovviamente la storica Nintendo, hanno lanciato un handheld negli ultimi 2 anni, e tra le più importanti a debuttare in questo campo troviamo ASUS con la sua ROG Ally . Questo PC "tascabile" è presente sul mercato da un paio di mesi ed ha già dimostrato di essere un dispositivo solido e concreto, attestandosi come una delle macchine più potenti disponibili al giorno d'oggi per quello che concerne la portabilità.

Non trascurate poi la possibilità di utilizzare servizi di cloud gaming come NVIDIA GeForce Now e Xbox Game Pass (entrambi perfettamente supportati da ROG Ally) per giocare. Così facendo il consumo della batteria viene ridotto anche del 90% visto che il lavoro di renderizzazione è spostato sui server in rete e non viene svolto dal SoC di ROG Ally.

ASUS ROG Ally offre inoltre delle modalità operative che fanno fronte a diverse esigenze andando a controllare il consumo energetico generale del System on Chip; dal Centro di Comando (a cui si può accedere premendo il pulsante dedicato) è possibile impostare con quale di esse la APU Ryzen Z1 Extreme svolga il suo compito, tra Silenziosa, Prestazioni e Turbo . La prima farà in modo che la console consumi al massimo 10 Watt, la seconda 15 W mentre la modalità Turbo può raggiungere i 25 W; in mobilità è dunque consigliabile usare Silent o Performance per poter giocare il più a lungo possibile.

Per cercare di mitigare questo "problema", ci sono alcune accortezze che è possibile mettere in campo per prolungare la durata della batteria di ASUS ROG Ally. Partendo dalle più ovvie, vi è il controllo dell'illuminazione dello schermo e la disattivazione delle luci RGB , due impostazioni che possono incidere sulla percentuale di carica; in caso di utilizzo prolungato, si consiglia quindi di abbassare l'illuminazione e disattivare le luci RGB presenti sulla console.

Uno dei punti deboli dei PC portatili, probabilmente il più importante, è legato alla loro natura versatile; per sfruttarli in mobilità e non collegati alla corrente elettrica, necessitano di una batteria abbastanza potente da poterne garantire un uso prolungato prima di dover procedere con la ricarica. Altrettanto ovvio è il fatto che più è "pesante e impegnativo" ciò che stiamo riproducendo, più rapidamente la barra della batteria tenderà ad esaurirsi .

È possibile regolare anche la risoluzione dello schermo del dispositivo utilizzando l'opzione dedicata presente nel centro di comando e passando, ad esempio, da 1080p a 720p. Attenzione però perché questa impostazione modifica solo la risoluzione di Windows 11 e non si applicherà automaticamente al gioco riprodotto ; per fare ciò, dovrete invece agire sulla risoluzione in game modificandola dalle impostazioni interne del gioco avviato.

La questione dell'autonomia va di pari passo con la possibilità di limitare i frame per secondo in gioco , così da evitare che il dispositivo renderizzi più frame del necessario e quindi consumi un quantitativo aggiuntivo di batteria. Anche questo elemento può essere gestito attraverso il Centro di Comando agendo sull'opzione Limitatore FPS e selezionando quindi il limite massimo di frame rate a cui può girare un titolo. Scegliere ad esempio 30 FPS, magari in combinazione con una Frequenza di aggiornamento dello schermo fissata a 60 Hz, può aumentare in modo sostanziale l'autonomia di ROG Ally.

Come ben saprete, il sistema operativo su cui si basa ASUS ROG Ally è Windows 11 e questo la rende prima di tutto un PC completo, ovvero un dispositivo multimediale che può essere utilizzato in molti contesti oltre al semplice gaming. Proprio per questo, la macchina dispone di pulsanti macro che, se premuti insieme, potranno farvi compiere azioni rapide, come ad esempio passare rapidamente da un gioco alla schermata principale del dispositivo.

Uno dei punti di forza di ASUS ROG Ally è senza dubbio la possibilità di riprodurre qualsiasi gioco acquistato da qualsiasi libreria, come Steam, Game Pass, Epic e tanti altri. Per non far impazzire il giocatore tra mille client diversi, il sistema organizza tutti i giochi in una libreria unificata , anche se provengono da store differenti. Tutto è intuitivo e di facile accesso attraverso Armoury Crate che, di default, viene caricato in automatico immediatamente dopo l'avvio di Windows 11.

Effettuare gli aggiornamenti

Alla fin fine ROG Ally è un PC e come tale va tenuto aggiornato

Come per tutti i device moderni, più che mai per quelli dedicati al gaming, l'aggiornamento di sistema è un elemento cruciale per essere sicuri di avere gli ultimi driver e fix installati e operativi. ROG Ally non fa eccezione a questa regola e, anzi, trattandosi di un PC da gioco, è fondamentale assicurarsi che tutto il software sia sempre installato nell'ultima versione disponibile.

Per fortuna buona parte degli aggiornamenti di sistema avvengono dietro le quinte, al riparo dall'intervento del giocatore quando la macchina è in standby oppure non viene utilizzata in modo massiccio, ma effettuare un controllo periodico, magari una volta al mese, è un ottimo consiglio per essere sempre sicuri di spremere fino a fondo il device di ASUS.

Come prima cosa il nostro consiglio è quello di accedere al menu Contenuto di Armoury Crate e selezionare il Centro aggiornamenti. Quindi avviare il controllo automatico e procedere con l'eventuale installazione degli update.

L'altro software da avviare è MyAsus che richiede un account ASUS per essere lanciato e permette di tenere sempre aggiornato il software generale del produttore.

Trattandosi poi di un PC basato su Windows 11 assicuratevi sempre di fare anche un giro su Windows Update e assicuratevi di installare gli aggiornamenti del sistema operativo. Questi solitamente penseranno anche all'update dei driver video, ma se volete essere sicuri di non perdervi nulla per strada, vi consigliamo anche di fare un controllo aprendo l'AMD Adrenaline Software che trovate nella barra di sistema e verificando che la versione dei driver presente sia l'ultima distribuita da AMD per ROG Ally.