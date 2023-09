Honkai Impact 3rd Part 2 presentato al TGS 2023 con periodo di uscita

In occasione del Tokyo Game Show 2023, Hoyoverse ha presentato Honkai Impact 3rd Part 2, un enorme aggiornamento del action free-to-play per PC e mobile che darà inizio a una nuova storia e introdurrà numerose e sostanziali modifiche al gameplay, con periodo di uscita fissato a febbraio 2024.

Nel filmato di seguito trovate l'intera presentazione di Hoyoverse in lingua inglese, che include un trailer, vari filmati e approfondimenti sulle novità in arrivo per il gioco.

Tra i dettagli condivisi, sappiamo che Honkai 3rd Part 2 si svolgerà su Marte introducendo una storia inedita con protagonisti personaggi nuovi di zecca, venendo così incontro anche ai nuovi giocatori.

Lato gameplay ci saranno molte novità. In particolare è stato rivisto il sistema di combattimento e ora tutti i personaggi potranno saltare liberamente, dando vita così a nuove strategie di combattimento e sfide. Ci sarà anche la nuova meccanica dell'Astral Ring, che permette di scatenare contemporaneamente le Burst Skill di più personaggi e fare piazza pulita dei nemici in modo stiloso.

Troveremo anche nuovi nemici da affrontare e da questo punto di vista Hoyoverse ha promesso che saranno caratterizzati da nuove meccaniche e di un'intelligenza artificiale superiore.