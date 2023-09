Forza Motorsport: i tracciati aggiuntivi saranno gratuiti, molti contenuti previsti

Forza Motorsport, oltre ad apportare numerose evoluzioni tecniche rispetto ai capitoli precedenti, si caratterizza anche per una formula nuova, trattandosi di una sorta di gioco-piattaforma destinato ad essere aggiornato su base regolare per un lungo periodo, con nuovi tracciati aggiuntivi gratuiti e molti contenuti previsti dopo il lancio.

Turn 10 ha confermato che i tracciati che verranno messi a disposizione dopo l'uscita saranno aggiunti gratuitamente, come degli aggiornamenti standard al gioco, e ce ne sono già di previsti per i mesi immediatamente successivi al lancio, che avverrà il 10 ottobre 2023.

A novembre verrà pubblicato il tracciato di Yas Marina, che andrà ad aggiungersi al pacchetto disponibile già al lancio, a dicembre è previsto l'arrivo di un altro tracciato ancora da definire mentre in primavera è già stato annunciato il lancio del Nurburgring Nordschleife, tanto per dare un'idea del ritmo previsto per queste aggiunte.