Assassin's Creed Nexus VR: data di uscita svelata con un gameplay trailer

Tramite il canale YouTube di IGN, Ubisoft ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Assassin's Creed Nexus, il nuovo gioco della serie realizzato appositamente per la realtà virtuale. È stata annunciata anche la data di uscita: sarà disponibile dal 16 novembre 2023 per Meta Quest 2, Meta Quest Pro e Meta Quest 3, le uniche piattaforme al momento confermate.

Il filmato presenta un mix di sequenze di gameplay ambientate in Italia e in Grecia, rispettivamente nei panni di Ezio Auditore e Kassandra, che ci offrono un assaggio di quello che ci aspetta nel gioco, che sembrerebbe incorporare in maniera molto convincente le meccaniche classiche di combattimento, stealth e parkour in un'esperienza in realtà virtuale con visuale in prima persona.