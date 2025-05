Forza Motorsport riceverà un grosso aggiornamento all'IA dei Drivatar con l'arrivo dell'update 20

Il sistema di intelligenza artificiale sviluppato per Forza Motorsport è stato completamente rivisto per il nuovo capitolo uscito nel 2023, e ha continuato ad evolversi dal lancio della simulazione di guida in poi, con miglioramenti costanti ma che dovrebbero portare a un notevole salto con il prossimo update.

L'Update 20 di Forza Motorsport dovrebbe portare un notevole miglioramento alla gestione delle auto controllate dall'intelligenza artificiale attraverso il sistema dei Drivatar, che dovrebbero comportarsi in maniera più realistica e avanzata rispetto a quanto visto in precedenza.

Forza Motorsport riceverà l' Update 20 nel mese di maggio , ancora senza una data di uscita ma già con qualche dettaglio noto: in particolare, un post ufficiale da parte di Turn 10 spiega che una parte importante di questo sarà l' aggiornamento dell'IA che controlla i Drivatar .

Gli obiettivi di Turn 10 sull'IA di Forza Motorsport

Turn 10 ha spiegato che l'obiettivo, con Forza Motorsport, è rendere l'IA più competitiva rispetto ai giocatori più veloci, con la simulazione che è stata sottoposta a migliaia di giri per ogni tracciato e per ogni tipo di auto per affinare sempre di più il sistema.

Il processo ha riguardato anche la raccolta di informazioni e feedback da parte della community, compresi i piloti di simulazione e i piloti professionisti, in grado di aiutare gli sviluppatori a raggiungere il ritmo e l'abilità desiderati.

Quando si guida nel traffico, spiega Turn 10, il sistema passa spesso a una linea di corsa dinamica, poiché i Drivatar cercano di trovare la loro traiettoria ideale sul tracciato. Questo può portare a prestazioni di guida non ottimali, come collisioni, uscite di pista dell'IA o azioni che un pilota professionista non farebbe. Ecco cosa il team vorrebbe raggiungere con l'IA dei Drivatar:

Maggiore velocità, anche quando non è sulla traiettoria ottimale

Essere abile e difensiva, in grado di offrire una competizione entusiasmante

Essere in grado di sorpassare il giocatore e di superare altri avversari IA senza uscire di pista

Essere in grado di limitare meglio le collisioni e i comportamenti fuori pista, comprese le scomode fusioni quando tentano di tornare sulla traiettoria ideale

Per raggiungere questi obiettivi, Turn 10 ha puntato sullo sviluppo di un sistema di IA multilinea che si addestra su più linee di traffico diverse, offrendo ai Drivatar più opzioni in termini di traiettorie ottimizzate che possono seguire.

Questo aggiornamento dovrebbe migliorare le sfide fianco a fianco in scenari di traffico intenso, consentendo all'IA di gareggiare in modo abile e costante senza comportamenti di guida irregolari quando non è costretta a rimanere sulla linea ottimale.

A marzo abbiamo visto Forza Motorsport festeggiare 20 anni con un grosso aggiornamento che ha riportato anche uno dei circuiti preferiti dai fan, dopo l'update 18 "Velocity", e a questo punto attendiamo l'arrivo dell'Update 20.