Forza Motorsport si aggiorna con l'Update 14, che porta la licenza NASCAR e vari miglioramenti

Con l'update arriva l' American Thunder Tour , che introduce le Next Gen Stock Car del 2024, ovvero la nuova generazione di NASCAR, con la possibilità di correre secondo le regole classiche del campionato americano in nuovi eventi che si svolgono su vari tracciati predisposti.

Nuove auto, eventi e miglioramenti all'intelligenza artificiale

Nello Showroom interno al gioco si potranno acquistare le nuove auto dedicate alla categoria, ovvero 2024 Chevrolet NASCAR Next Gen Camaro ZL1, 2024 Ford NASCAR Next Gen Mustang Dark Horse e 2024 Toyota NASCAR Next Gen Camry XSE, tutte disponibili come Spotlight cars durante la prima settimana di American Thunder.

Un'immagine con l'auto NASCAR in Forza Motorsport

L'Update 14 porta con sé anche numerosi miglioramenti al gioco, al di là di queste novità.

Tra i miglioramenti c'è un'evoluzione all'intelligenza artificiale, con un incremento nella competitività dei Drivatar controllati dall'IA che si adattano meglio al modello di guida all'interno degli ovali.

Altre evoluzioni riguardano miglioramenti ai riflessi sul sistema di illuminazione e aggiustamenti a problemi vari tra bug rilevati in alcune piste, crash e imperfezioni varie, nel processo di costante miglioramento portato avanti da Turn 10 sul gioco.

Sul fronte del gameplay e delle meccaniche di gioco, l'aggiornamento migliora le collisioni tra le auto, migliora il comportamento dei piloti gestiti dall'intelligenza artificiale, migliora l'aerodinamica e il comportamento delle auto e modifica alcuni elementi delle regole in corsa.

L'American Thunder Tour parte con una celebrazione delle Modern NASCAR con i tre veicoli riportati in precedenza, da utilizzare sui tracciati previsti per l'evento. Tra i nuovi eventi collegati ci sono American Road Racing con auto tra gli anni 70 e 80, American Le Mans con auto degli anni 2010 e Daytona Prototypes con i prototipi. L'American Thunder Tour consente di conquistare la 1988 Chevrolet #77 Beretta Trans Am.