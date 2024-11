PlayStation Plus Premium sembra stia per ricevere un grande classico horror

È trapelato un gioco che sembra sia in arrivo nel catalogo di PlayStation Plus Premium, un vero e proprio classico degli horror videoludici: si tratterebbe di Alone in the Dark 2, che è comparso nel database del PlayStation Store a quanto pare indirizzato al servizio su abbonamento massimo da parte di Sony.

Uscito originariamente nel 1993 su PC e nel 1996 sulla prima PlayStation, si tratta del seguito di quello che è considerato un po' il padre dei survival horror, avendo di fatto ispirato il primo Resident Evil e dato vita a una nuova interpretazione del genere horror in termini videoludici.

Come riferito da Gematsu, Alone in the Dark 2 è comparso nel database di PSN come gioco compatibile con PS4 e PS5, dunque proposto in emulazione sulle console moderne di Sony e molto probabilmente previsto all'interno del catalogo dei classici di PlayStation Plus Premium.