Nobuo Uematsu ha annunciato una nuova data a Roma per il suo concerto, dopo il sold out della prima

Dopo il sold out della prima data annunciata, avvenuto in appena 60 ore dall'apertura della vendita dei biglietti, Nobuo Uematsu ha deciso di aggiungere un nuovo appuntamento al suo ritorno in Italia dopo 17 anni, fissando un altro concerto a Roma.

La nuova data è stata stabilita nel 5 marzo 2025, all'Auditorium Conciliazione di Roma, che anticiperà quella già annunciata e andata sold out in pochissimi giorni, diventando di fatto la prima esibizione in Italia del maestro insieme alla sua band, composta da Michio Okamiya alla chitarra, Chihiro Fujioka alle percussioni e Xiao alla voce, con lo stesso Uematsu alle tastiere.

La vendita dei biglietti inizierà mercoledì 6 novembre alle ore 15:00. Anche in questo caso, il concerto sarà seguito da un evento meet & greet con il compositore, accessibile con posti limitati. La vendita dei biglietti per questo evento inizierà mercoledì 13 novembre alle 13:00, una settimana dopo l'apertura dei biglietti del concerto.