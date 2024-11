Zenless Zone Zero potrebbe arrivare presto su Xbox, secondo una voce di corridoio

È possibile che, dopo Genshin Impact, anche Zenless Zone Zero sia in arrivo presto su Xbox, in base a quanto riferito dall'insider Flying Flame, considerato piuttosto affidabile per quanto riguarda le informazioni relative ai giochi di Mihoyo.

Attraverso un'operazione di datamining, l'utente ha riferito di aver trovato riferimenti a una versione Xbox Series X|S di Zenless Zone Zero, che dunque potrebbe essere annunciata prossimamente, con addirittura già una data possibile e anche piuttosto vicina per il lancio.

Secondo l'insider, il debutto della versione Xbox potrebbe avvenire il 18 dicembre, in corrispondenza con il lancio della patch 1.4 del gioco, cosa che potrebbe far pensare a un annuncio di questa in occasione dei The Game Awards, fissati per il 13 dicembre.