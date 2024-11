Il cosplay di Nami in abito rosso di eru.chan ci mostra il personaggio di One Piece più elegante del solito

Una delle grandi fortune del mondo del cosplay è che, anche se ci si focalizza su pochi personaggi, basta scegliere in modo accorto e difficilmente si termineranno le fonti di ispirazioni. Ci sono infatti alcuni famosi personaggi immaginari che all'interno delle proprie opere hanno avuto modo di comparire in tante versioni diverse. Un esempio è Nami di One Piece, che ora vediamo ricreata in questo cosplay in versione abito rosso realizzato da eru.chan.bqp.

Nami è uno dei membri della ciurma di Cappello di Paglia e di norma viene rappresentata con un costume da bagno e jean o con una maglietta se ci si ispira al look del primo arco narrativo (o alla serie TV live action di Netflix, che racconta la storia dall'inizio). In questo caso, però, la cosplayer ha optato per un abito rosso.