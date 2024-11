Nintendo Switch 2 sarà retrocompatibile? Il presidente di Nintendo ha finalmente dato una risposta

Non sappiamo ancora nulla riguardo alla prossima console di Nintendo , che per semplicità viene chiamata Switch 2 ma che tecnicamente non ha ancora un nome ufficiale. Abbiamo da poco scoperto che per l'annuncio dovremo attendere ancora qualche mese, visto che avverrà entro marzo 2025 ma che pare improbabile che arrivi entro al fine del 2024. Ora, però, il presidente di Nintendo ci ha dato una informazione un po' più chiara.

Le parole del presidente di Nintendo su Nintendo Switch 2

L'informazione è arrivata tramite Twitter, dove Furakawa ha scritto: "Durante il Corporate Management Policy Briefing di oggi, abbiamo annunciato che il software di Nintendo Switch sarà giocabile anche sul successore di Nintendo Switch. Anche Nintendo Switch Online sarà disponibile sul successore di Nintendo Switch. Ulteriori informazioni sul successore di Nintendo Switch, compresa la sua compatibilità con Nintendo Switch, saranno annunciate in seguito."

Come potete leggere, software e servizi di Nintendo Switch saranno spostati direttamente sulla nuova piattaforma. Non è affatto una sorpresa, ovviamente, visto che è la direzione verso la quale va l'intero settore e che è molto utile mantenere un enorme catalogo di videogiochi di alto livello anche per la piattaforma in arrivo.

Ciò detto, tecnicamente il presidente di Nintendo non precisa se la retrocompatibilità sarà totale, ovvero se la nuova console supporterà non solo i giochi digitali (cosa che diamo per scontato) ma anche i giochi fisici (il che richiede che Nintendo non cambi ancora una volta il tipo di supporto usato per i propri videogiochi). Supponiamo che Nintendo Switch 2 usi ancora una volta le cartucce, ma questa è solo una speculazione.

In attesa di conferme ufficiali, vi sveliamo che Nintendo Switch Online nasconde riferimenti a 4K e mesh shader.