Le recensioni di Famitsu sono molte, con nomi noti e un gioco meno famoso che batte tutti gli altri

Come ogni settimana Famitsu - famosa testata giapponese - pubblica nuove recensioni. Ora, abbiamo modo di vedere il nuovo blocco di voti proposti dalla piattaforma, scoprendo che a questo giro ci sono stati tanti giochi in analisi. Vediamo però quali sono e i voti ottenuti:

Angel at Dusk (Switch) - 8/9/9/9 [35/40]

Debut Project: Cooking Cafe (Switch) - 6/7/8/6 [27/40]

Mario & Luigi: Fraternauti alla carica (Switch) - 8/9/8/9 [34/40]

Professional Baseball Spirits 2024-2025 (PS5) - 9/8/8/9 [34/40]

Slitterhead (PS5, Xbox Series, PS4) - 9/9/8/8 [34/40]

Sonic X Shadow Generations (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) - 9/9/8/8 [34/40]

Come sempre, vi ricordiamo che Famitsu utilizza una struttura a quattro recensioni. Quattro diverse persone giocando al videogioco e gli assegnano un voto da uno a dieci. I responsi si sommano in un totale di 40 punti. Il voto perfetto è raro, ovviamente, e nel 2024 continua a essercene solo uno, Like a Dragon: Infinite Wealth.